14. oktoobril ilmus ”Täna”, Jüri Pootsmanni singel, mis sillutab tee 18. novembril ilmuvale samanimelisele täispikale stuudioalbumile. Singli autori ja albumi produtsendi Sten Sheripovi ning Jüri Pootsmannile lisaks on plaadi valmimisse panustanud produtsendid Konstantin Tsõbulevski, Raul Ojamaa ning laulja-laulukirjutaja Renae Rain.

”Uus singel ”Täna” erineb oma olemuselt ülejäänud plaadil olevatest lugudest. Stiililiselt on ta ehk kõige moodsam ja tantsulikum. Uuelt plaadilt on oodata vingeid saunde, ilusaid tekste ja kindlasti väga kena visuaalset poolt! Muidugi kajastub see kõik esitlusel, kus tuleme esimest korda välja täispika uue laiviga. Töötame praegu bändiga prooviruumis, et kõik vingeks timmida!” lubab Pootsmann.

Plaadilt leiab kümme lugu, millest seni avaldatud ”Nii või naa“, ”Ootan und” ja tänane ”Täna” annavad albumi stiililise suuna kätte, kuid lõpuni kindlasti ei paljasta. Album on valdavalt eestikeelne, kümnest üks ingliskeelne pala. Kuigi 2015. aastal andis Pootsmann välja viie looga EP, võib uut kauamängivat lugeda terviklikuks debüütalbumiks.