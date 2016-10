Edgar Savisaare vastu Keskerakonna esimeheks kandideerivale Jüri Ratasele ei meeldi, et kasutatakse mõistet "leerid", kuna üldistes küsimustes ollakse tema sõnutsi ikka ühte meelt.

"Ma ütleks, et küsimus on konkurentsis. Enne iga valimist on teatud konkurents, kes ühe, kes teise inimese poolt," arutleb Ratas. Ta toonitab, et põhimõttelistes seisukohtades ei ole erimeelsusi. "Ei ole täna, homme ega ka pärast kongressi," lausub ta. "Kõigile on näha, et Keskerakond on väga selgelt valmis ja küps aktiivselt vastutust võtma."

See ja paljud ka varasemad laused viitavad Keskerakonna valmidusele valitsuskoalitsioonis kaasa lööma, ent ka Ratase jutust kõlab läbi, et mingeid ametlikke konsultatsioone praegu ei ole ja fookus on hetkel ennekõike sellel, et kongressil saaks esimees kinnitatud. Meediastki läbi käinud jutud võimalikest võimuläbirääkimistest on torm veeklaasis? "Absoluutselt," kinnitab Ratas.

Väike võit oli tema ja ta toetajate jaoks seegi, et volikogu juhiks valiti täna Kersti Sarapuu. Ratas ütleb, et toetuse taga on seegi, et Sarapuu on pikaajaline Keskerakonna liige ning juhtinud omavalitsuskogu hästi.

Aseesimeesteks valiti Marika Tuus-Laul (pigem Savisaare toetaja) ning Mihhail Korb.