Yana Toom sõnab tänase Keskerakonna volikogu istungi valguses, et parteisisesed otsused ei kajasta valijate tahet.

Seda öeldes viitas ta volikogu otsusele, et volikogu esimeheks sai Kersti Sarapuu, mitte Peeter Ernits. Mis peaks tegema, et otsused kajastaks valijate tahet? "Peaks lõpetama kodusõja. Paraku pole praegu lõppu näha..."

Toom lisab, et tal pole Jüri Ratasele midagi ette heita, küll aga "mõnedele daamidele Jüri tiimist" (Toomi otsene sõnastus - toim). Ta viitas sellele, et mainitud naispoliitikud (ilmselt viidates Kadri Simsonile ja Mailis Repsile) on teinud otsuseid, mis lõplikult teist osapoolt ehk Savisaart ja ka teda halvustavad.

Mida te ise soovitaks Savisaarele, kas edasi minna ja kandideerida kongressil? "Kindlasti on terve hulk inimesi, kes tahaks midagi soovitada, aga ta on võimeline ise oma otsused langetama," ütleb Toom.

Varasemalt on Toom kinnitanud, et jätkab kindlasti erakonnas ka siis, kui erakonna juht peaks vahetuma.