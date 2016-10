Kuigi selles otsuses pole Savisaar enda sõnutsi pettunud, pole ta rahul, et partei eesotsas nn Ratase leeriga ei toetanud seda, et teha laiapõhjalisem kongress, kuhu oleks oodatud kõik Keskerakonna liikmed.

Sarapuu ülekaal oli üsna selge - täna Mektorys peetaval volikogu istungil sai ta 106 häält, Ernits aga 51. "Erakond lepib sellega ja vastavalt ka käitub," hindab Savisaar hääletustulemust. Ta nendib, et see ei esinda kõigi valijate huve, aga nagu olevat Jüri Rataski öelnud - mõjukad erakonnaliikmed arvavad nii, esindas mõjukate huve.

"Pettunud? Miks? Ma ei ole kunagi pettunud," kostab Edgar Savisaar Õhtulehe küsimuse peale, kas pettus, et tema soosiku Peeter Ernitsa asemel valiti Keskerakonna volikogu juhiks Kersti Sarapuu .

Kongress toimub 5. novembril ning Savisaar ei taha tulemuse üle suuri spekulatsioone teha, aga nendib siiski: "Täna hääletati nii (Ratast toetavalt - toim), aga arvan, et mõne nädala pärast teistmoodi..."

Savisaare vastu astub võitlustulle Jüri Ratas. Kuigi avalikkuse ees on räägitud palju ka osapoolte lepitamisest, oli volikogul näha, et erakonna sees on siiski selged leerid. Edgar Savisaarega hoidsid rohkem ühte näiteks Heimar Lenk, Olga Ivanova, Siret Kotka, Yana Toom ning Oudekki Loone. Üle pika aja oli suuremal üritusel näha ka Moonika Batrakovat. Ühes Moonikaga Savisaar enne kella 15 volikogult ka lahkus.

Teise leeri kuuluvad lisaks Mailis Repsile, Jüri Ratasele ja Kadri Simsonile näiteks ka Toomas Vitsut, Jaanus Karilaid ja mitmed teised.