Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid leiab, et reedesest Siim Kallase intervjuust Reformierakonnas lahvatanud tüli oli ootuspärane, sest see oli juba mõnda aega tuha all hõõgunud. Küll aga ei olnud Karilaidi sõnul ootuspärane terav rünnak Reformierakonna poolt oma auesimehe suunas.

"Ühelt poolt tuleb Reformierakonna heitlikkust mõista, sest nad jäid ilma nii kindlana tundunud presidendi ametikohast. Veelgi enam, ka koalitsioonipartnerid on asunud üha julgemalt peaministriparteid kritiseerima," rääkis Karilaid.

"See teeb loomulikult Rõivase ja tema toetajad närviliseks, sest niigi habras positsioon on nüüd veelgi kehvemas seisus. Auesimehe avalik rahulolematus oma erakonnaga ning sellele järgnenud peasekretäri piinlik rünnak näitab kui pingul on reformierakondlaste närvid."