Paari päeva eest korraldasid nii Savisaar kui Ratas pressikonverentsi, kus kinnitasid oma kandidatuuri tulevasel kongressil. Savisaar oli kindel, et just Ernits valitakse ka volikogu etteotsa.

Oma kõnes volikogu koosolekul avaldas Sarapuu tunnustust Kallole, et too loobus juhiks kandideerimast. "Olen seisukohal, et Kalev tegi volikogu eesotsas head tööd ning juhtis meie volikogu väga kindlakäeliselt. Ma jagan mitmeid Kalev Kallo väljatoodud väärtusi, eesotsas seda, et erakonda tuleb hoida ning edasi viia."