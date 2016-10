Dopingu tarvitamisega vahele jäänud Norra suusataja Therese Johaug sai armsa üllatuse osaliseks.

"Eile koju jõudes avastasin, et keegi on mu uksekellale pannud südame. Aitäh selle toetuse ja armastuse eest! See tähendab mulle palju."

I går kom jeg hjem til at noen hadde klistret et lite hjerte på ringeklokken min. Tusen tusen takk for all omtanke og kjærlighet jeg får! Det betyr mer enn dere aner.. ♡T A photo posted by Therese (@johaugtherese) on Oct 14, 2016 at 9:08am PDT

Johaug jäi vahele clebuteroliga, väites, et kasutas ainet sisaldavat kreemi mäestikulaagris päikese käes ära põlenud huule raviks.