Soome endine mäesuusatäht Kalle Palander rääkis MTV3-le, et lõpuks said norralased oma kuulujuttude eest teenitud karistuse. Paar päeva tagasi teatas Norra suusaliit, et tippsuusataja Therese Johaug on jäänud dopinguga vahele.

"Mul pole midagi Johaugi vastu. Ometi on nad ka selles olukorras väga ülbed. Nad on alati olnud ülbed ning süüdistavad soomlasi. Nad oleks nagu kokku leppinud, et kõik Soome sportlased kasutavad keelatud aineid," rääkis Palander ja tõdes, et on norralastega sel teemal ka vaielnud.

"Ühel hetkel viskas mul üle ning ütlesin neile, et kuulge - teie endi tippsuusatajad kasutavad dopingut. Aamodt (Kjetil André Aamodt, Norra ja terve maailma parimaid mäesuusatajaid) tuli mulle kallale ja oleks mind vaeseomaks peksnud!" meenutab ta.