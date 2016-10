SUUSATAMINE

Kired Therese Johaugi dopingujuhtumi ümber ei vaibu. Dohas MMil viibiv Norra rattur, Rein Taaramäe tiimikaaslane Katjušast Alexander Kristoff tõdes NRK-le, et oli kaasmaalase süüst šokis. "Minuga võinuks ju sama juhtuda. Mõelge ise, kui teile öeldakse, et mingi ravim on "okei""