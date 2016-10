Anderson lisas, et ta ei olnud seksialdis ja mingit vestlust nende vahel ei toimunud. "Tegelikult me isegi ei vaadanud teineteisele otsa. Tema poolt oli see väga juhuslik, väga ükskõikne,“ meenutas proua Anderson.

Hiljuti lekitati avalikkusele video, milles Trump kiitles, et võib naistega teha, mis tahab, sest ta on staar. Viimastel päevadel on mitu naist tulnud lagedale süüdistusega, et Donald Trump on teinud neile soovimatuid seksuaalseid lähenemiskatseid. Trump on neid eitanud. Kümned vabariiklased on skandaali peale öelnud, et nad ei saa enam Trumpi oma partei presidendikandidaadina toetada.