30aastane Danney Williams väidab, et ta on USA ekspresidendi Bill Clintoni lihane poeg, ja anub, et Clintonid tema olemasolu tunnistaksid. Danney prostituudist ema kinnitab, et jäi käima peale just nimelt Billist. "Ta oli ainus valge mees, kes minu juures käis."

Kuuldused Bill Clintoni mustanahalisest pojast hakkasid levima õige pea pärast Danney sündi 1985. aastal, kui Clinton oli alles Arkansase kuberner. Nüüd on noormees suu avanud ja võrdleb Bill ja Hillary Clintonit orjapidajatega.

"Ma loen ajalugu. Selline käitumine oli omane orjapidajatele, kui nad mõne oma orjaga lapse said ja orjapidaja abikaasa neid istandusest minema tahtis kupatada," ütles haavunud noormees vandenõuteooriate veebiküljel InfoWars avaldatud videos. "Mis sajand meil õigupoolest ongi? Nii ei tohi."

200 dollarit põõsataguse seksi eest