Peaminister Taavi Rõivas ütles täna Taanis Delfile ja Eesti Päevalehele antud intervjuus, et ta ei saa kuidagi nõustuda Siim Kallase väitega, nagu oleks viimasele presidendivalimistel nuga selga löödud. Rõivase sõnul loobuti Kallase nimel ju kõige populaarsemast kandidaadist ehk Marina Kaljurannast ning sellega kaotati reitingutes ja ka hea välisminister.

Rõivas ütles intervjuus, et lugenud peasekretär Reimo Nebokati kommentaari "mitu korda sõna-sõnalt“ ei näe ta, et kuskil oleks Kallast nimetatud Kremli-meelseks, vaid et Nebokat viitas seda sõna kasutades otseselt Edgar Savisaarele.

Rõivas arvab ja loodab, et Siim Kallas tegelikult ei ole huvitatud uue partei loomisest, vastasel korral oleks see väga solvav kogu Reformierakonnale.

"Me pole kunagi olnud huvitatud tülist Siim Kallasega ja loodan, et ta ise tõmbab paar sammu tagasi ja ütleb välja, et soovib Reformierakonnas jätkata,“ vastas Reformierakonna esimees küsimusele, kas Siim Kallasel on veel pärast tänast kohta Reformierakonnas.

Intervjuu tervikuna on Delfis ja Eesti Päevalehes.