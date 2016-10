Ta pööras oma auto teelt imeilusa järve äärde. Seal seisis palju teisi autosid. Järve ääres kasvasid imeilusad kased, tõusis kuu, oli imeilus suveöö.

"Kui armas siin on, kui kena!" lausus neiuke. "Istuksin nii hommikuni ja kuulaksin rohutirtsude siristamist!"

"Need pole rohutirtsud, kallim!" ütles noormees vaikselt, "need on tõmblukud!"