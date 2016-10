"Poisile panime nimeks Luke, täitsa eestikeelse nime," rõhutab vastselt teise lapse isaks saanud nukuteatri näitleja Anti Kobin, et inglisepäraselt seda nime ei hääldata. "Poja nimi oli meil ammu valmis mõeldud. Marili sõitis kord Tartusse, nägi Luke mõisa silti ning mõtles, et see on lahe nimi. Nüüd ongi meil peres Luke!"

Kobinite poeg pani igal juhul juba enne sündi Anti ja tema abikaasa Marili närvid proovile. Tohtrite öeldud tähtaeg oli ammu möödas, laps ei ilmutanud aga mingit sündimissoovi.

"Ma räägin, et poiss on ikka tõeline Kaalude tähemärgi inimene ega suutnud kuidagi otsustada, millal sündida," naerab Anti. Koos Mariliga viskasid nad pika ootuse peale nalja, et mine tea, ehk ei sünnigi perre leebeloomuline Kaalude-laps, vaid tuleb hoopis naksakas Skorpion.

Neljapäeva õhtul kell 18.18 oli poeg käes, 51 sentimeetrit pikk ning üle kolme ja poole kilo raske.