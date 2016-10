"Kui pead tegema tööd, millest sa rõõmu ei tunne – teed seda pelgalt raha või staatuse pärast –, siis see sööb vaikselt su südameenergiat," kirjeldab Hiina meditsiini arst Rene Bürkland. "Südameenergia puudus võib väljenduda unetuse, ärevuse või depressioonina ning võib aja jooksul areneda raskemaks haiguseks." Hea uudis on tema sõnul aga see, et me saame ise seda eluviiside ja toitumisega muuta.

Päevast päeva ilmub artikleid, milles soovitatakse ühest või teisest toidust loobuda. Sina kirjutad raamatus "Tark tee terviseni", et kõigil toiduainetel on oma koht.

TÄIENDAB END PIDEVALT: Rene Bürkland ütleb, et ­Hiina ravitarkused ei ole kivisse raiutud – nagu moodne meditsiin, täienevad ka need kogu aeg. «Üks elu jääb väheks, et kõik Hiina meditsiini nipid selgeks saada,» tõdeb ta. (Alar Truu)

Hiina toitumisteraapia eripärasid on see, et ei ole häid ja halbu toiduaineid, on sobivad ja mittesobivad. Üks toiduaine võib ühele inimesele olla väga hea, aga teisele vastunäidustatud. Hiina toitumisteraapia lähtub individuaalsusest: igale inimesele erinev toit. Aga igale inimesele ka eri ajal eri toit. Suvel sööd asja, mis talvel võib olla ebasobiv.

Ka päeva lõikes on mõistlik keha kuulata. Kui oled käinud kolm päeva järjest trennis ja saunas higistanud, aga joonud korralikult ei ole, siis vajab keha niiskust. Üks variant oleks rohkem puuvilju süüa.