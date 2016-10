Riigikogu EKRE fraktsiooni liige, endine piirivalveohvitser Uno Kaskpeit kritiseerib valitsuse otsust kaotada kaitseväelaste, prokuröride ning politsei- ja piirivalveametnike eripensionid: see on üks poisikeste šõu – enne, kui sellist asja suust välja pritsida, peaks peaga mõtlema ja tegema uuringu teiste ümberkaudsetes riikides.

"Sõjaväe ja politsei teenistus ei ole selline, et 60aastane mees oleks suuteline olema patrullpolitsei või sõdur, kes jookseb mööda kaevikuid.

Kas viskame siis inimesed tänavale 50-55 aastaselt ja ütleme, et otsige endale uus amet?" küsib Kaskpeit.

"Siin ei räägi me ohvitseridest. Soomes kolonelid ja kindralid teenivad 60. eluaastani, piirivalve ülem 63- ja kaitseväe ülem 65. eluaastani.

Põhireegel on seal, et pensionile saab jääda 55aastaselt kui on teenitud 30aastat," lisab ta.