Samsungi hinnangul oleks hea mõte nende Galaxy Note 7 nutitelefoni üldse mitte kasutada – need tuleks välja lülitada ja jääda edasisi teadaandeid ootama, kuna süttida võivad ka asendustelefonid.

See tähendab, et tõenäoliselt korjatakse kõik Note 7 telefonid varsti kokku ja pakutakse nende asemel kas asendustelefoni või raha tagasi. Seekord ei saa aga asendustelefoniks olema Note 7, sest Samsung on selle tootmise lõpetanud. Eestis on Note 7 telefone müüdud vaid piiratud koguses.

Elisa esindaja Marika Raiski sõnul müüsid kõik Eesti mobiilioperaatorid Note 7 telefone ainult eelmüügis. Kui selgus, et esimese partii Note 7 telefonide akud kipuvad põlema minema, saatis Samsung operaatoritele hulga asendustelefone, millel kirjeldatud probleemi ei tohtinuks olla.

Kliendid võisid oma telefone nende uute asendustelefonide vastu välja vahetada või vähemalt Elisas raha tagasi saada. Et paari päevaga on sagenenud väited, et ka asendustelefonide akud plahvatavad või lähevad põlema, otsustas Samsung kogu tootele vee peale tõmmata.