"Ja kell on saanud…" teatab varajastele kuulajatele Raadio 2 hommikuprogrammis Jakob Rosin. Tema vastas seisev Gert Zavatski jälgib silmanurgast, millal paarimees lause lõpetab, et panna mängima järgmine lugu. Jakobil on seda teha keeruline, sest noormees on pime.

Mikrofonid väljas, vahetavad mehed kiirustades omavahel infot. Jakob, üks kõrvaklapp kõrvas, on oma arvuti kohal küürus: "Kas sa selle kodulehekülje otsisid välja?" ootab ta

Gerdilt vastust, kes vaatab samal ajal ühte viiest enda ees olevast ekraanist ja teeb avastuse: mängima pandi vale lugu. Mehed naeravad ja vabandavad kuulajate ees juba otse-eetris.

Peale läheb järgmine ärkajatele mõeldud laul, kui Gert ühtäkki avastab: "Kuule, siin on mingid nupud sees… mida need teevad?" Kahele mehele oli see alles kolmas ühine raadiosaade ja seega jääb hetkeks hätta ka nägija.