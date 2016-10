"Noored lihtsalt ei huvitu raamatutest, mis on pärit eelmisest sajandist ja räägivad põllutöödest," avaldab 12. klassi õpilane ­Maike, et tema eakaaslased sooviksid kohustusliku kirjandusena lugeda pigem midagi nüüdisaegset. Kui tekst kulgeb aeglaselt ja jääb kaugeks, siis otsitakse võimalusi viilida – internetist leiab ju kubinal sisututvustusi.

Selle taga, et nooremad koolilapsed peavad lugema Lindgrenit ja Pervikut, keskkooliõpilased aga Tammsaaret ja Balzaci, on haridus- ja teadusministeeriumi töögruppide koostatud soovituslike teoste loend.

Kõigile koolidele kohustuslikku kirjandust ei ole Eestis juba alates 2002. aastast, tuletab ministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik meelde paljusid siiani üllatavat tõika.

"Gümnaasiumi ainekavas on mitme kursuse puhul piirdutud üksnes autori nimetamisega. Valik tehakse igas koolis oma õppekava järgi. Kui teos on kirjas kooli õppekavas, siis on see õpilastele kohustuslik," selgitab Liblik.