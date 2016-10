Reformierakonna üks asutajatest Meelis Atonen ütles, et teda ehmatasid reaktsioonid, mis Kallase kriitikale tulid ning teiselt, et Reformierakonna probleemid algavad partei enda juhtidest.

"Kui meeskond ei toimi, siis juhatus peaks maha istuma, et miks see ei toimi,“ vahendas ERRi uudisteportaal Atoneni sõnu ETV "Aktuaalsele kaamerale“.

"Anname endale aru, et kui olid presidendivalimised, siis juhatus otsustas üht, aga juhatuse aseesimees ehk erakonna aseesimees käitus teisiti, kaasates endaga veel inimesi. Neid teemasid, kus ilmselt ei ole üksmeelt või ühtset käitumist, on veel olnud ja need hoovused seal allpool on ilmselt palju keerulisemad,“ rääkis Atonen, kes rõhutas, et "võistkond poliitikas peab olema üks tervik“.

Atoneni jahmatas Reformierakonna peasekretäri Reimo Nebokati reaktsioon Siim Kallase kriitikale: "Ma ei oleks ka kõige halvemas unenäos arvanud, et kui erakonna asutaja läheb ja räägib kriitiliselt erakonnast, siis selle vastu tuleb väide, et ta räägib seda selletõttu, et tahaks teha koostööd Kremli-meelsetega.“

Reformierakonna auesimees Siim Kallas saatis täna partei peasekretärile Reimo Nebokatile kirja, milles palus juhtkonnal koguneda, et arutada erakonnas tekkinud lahkarvamusi ja tema suunas tehtud Kremli-meelsuse süüdistust.