"Sellest luksuslikum on Gellért, aga minu lemmik on siiski Veli Bej," ütleb kaheksa aastat Budapestis elanud Reet Klettenberg.

Budapestis asub Euroopa suurim raviveebassein ja sealsed kohvimajad ei jää grammigi alla Viini kuulsatele kohvikutele. Mis võiks olla Eestimaa kõledas sügises veel mõnusam, kui soojas vees tundide viisi oma konte leotada ning saabuva rannahooaja pärast muretsemata kooke vitsutada. Nii et just sügisel on parim aeg sõita Euroopa soodsaimasse suurlinna. Vähemasti Skyscanneri uuring viimast kinnitas.

"Miskolctapolcase spaa on ehitatud koobastesse, nii et juba hoone on omaette vaatamisväärsus. Ka hinnad pole väga kallid, keskmiselt 10 euro eest võid spaas veeta vähemalt kolm tundi, kui mitte terve päeva," ei imesta samuti kaheksa aastat Ungaris veetnud Kerdi-Liis Kirs, et raviturism Ungari pealinnas nii populaarne on.

Lisaks saab täiesti tasuta end seespidiselt turgutada, sest raviveekraane leidub ka tänavatel, rohkem küll lõuna pool Szegedis.

Gurmaanile täielik unistuste sihtkoht

Pika ajalooga on ka Ungari koogikultuur. "Budapestis on palju Viiniga sarnaseid suuri kohvimaju, võib-olla pärinevadki need uhked hooned Austria-Ungari impeeriumi ajast. Aga ka koogid on isuäratavad ja rammusad, eriti armastavad ungarlased kreemi- ja šokolaadikooke.

Minu ungari keele õpetaja luges kunagi kokku, et ühes kohvimajas pakuti 70 eri kooki," kinnitab Kerdi-Liis, et koogikultuur on madjarite maal (ungarlased on ungari keeles magyarok, eesti keeles ka madjarid – toim) väga kõrgel tasemel.

"Lisaks kookidele tasuks proovida populaarset magustoitu – riivitud kastanipüreed, mille peale pannakse vahukoort, rosinaid ja šokolaadi-kreemi," tõdeb ta, et Budapesti on tõesti parem sõita sügisel, kui rannahooaeg on veel kaugel. Kastanipüreed leiab sügavkülmutatuna ka supermarketist.

"Väga armastavad kohalikud ka lahtist jäätist, seda võetakse alati vähemalt kolme palli kaupa, ning struudleid, kus imeõhukeseks venitatud taina vahele on kuhjatud eri täidiseid. Sügisel kindlasti kirsse ja mureleid, aga seal võib ka kapsas olla," ütleb Kerdi-Liis.

Lisaks suursugustele kohvimajadele leiab Budapestist palju väikesi kohvikuid ehk cukrászda’sid (eesti k. kondiitriärisid – toim) ning ära tasuks käia ka pannkoogimajas. Neist kui pigem kiirsöögikohtadest võib Kerdi-Liisi sõnul oma sada sorti pannkooke leida. "Selliseid hästi õhukesi ja maitse annab neile täidis."

Koogi kõrvale võtab ungarlane enamasti espresso. Kuumal ajal armastavad kohalikud aga fröccs’i ehk gaseeritud veega segatud valget või roosat veini.

Pärast koogirallit kulub ära ka suutäis soolast, siis võiks proovida ungarlaste levinumat tänavatoitu lángos’it. See meenutab õlis praetud soolast pontšikut, millele on pandud hapukoort, riivitud juustu ja natuke küüslauku.

Kolmaski kaheksa aastat Ungaris elanu ehk Kai Tiislär soovitab kindlasti süüa nii guljašš-suppi kui ka mõnd punast kalasuppi. Ungarlased armastavad nii hästi süüa kui ka süüa teha, kinnitavad kolm naist justkui ühest suust.

Kui te Budapesti ainult gumeereisile ei tulnud – mis pole üldsegi halb mõte –, siis lisaks kõige tuntumatele turismiobjektidele soovitab Reet minna tänavu oma 150. sünnipäeva tähistanud loomaaeda.

"Käisin seal väikeste sugulastega, neile väga meeldis. Loomadel on ruumi ja külastaja ei pea piinlikkust tundma, et kuhu sa veel trügid," räägib ta. Juba uhke juugendstiilis elevandimaja väärib vaatamist, lisaks algavad loomade šõud hommikul kell 10 pingviinide hommikusöögiga ning lõpevad õhtul pool viis merilõvide etteastega.

Loomaaia kõrval asuva lõbustuspargi esimese osa rekonstrueerimine peaks lõppema selle aasta lõpuks, teine osa plaanitakse avada kolme aasta pärast. Vähe suurematele sobib Buda mägedes – endises pioneerilaagris – asuv seikluspark Kalandpálya Csillebérc. Kõige ägedam veepark – Aqaréna – jääb aga pisut linnast välja Hungaroringi naabrusesse ja on avatud juuni keskelt augusti lõpuni.

Jõetrammiga sõitma või koobastesse roomama

Reet on tõeline Budapesti termide fänn, oma külalisedki viiks ta basseini sööma – Gellérti hotelli taga endises basseinide piirkonnas asub suurepärase veinivaliku ja väga maitsvate söökidega vabaõhukoht Pagony.

"Kindlasti tasub sõitma minna Doonaule. Kalli turistilaeva asemel võib minna jõetrammile, mis peatub Doonau mõlemal kaldal ja millega kohalikud hommikul ka tööle sõidavad. Pilet maksab küll veidi rohkem kui trammis, aga oluliselt vähem kui lõbulaeval," soovitab Kai.

Jõetrammi lõpp-peatuses on ka palju vabaõhu toidukohti, Reeda eriline lemmik on neist Fellini kultúrbisztró. "Vahel näidatakse seal ka filme, aga alati saad vaadata mööduvaid laevu ja tekkivaid laineid," kiidab ta lamamistoolidega bistrood.

Kindlasti tasuks Doonau äärde jalutama minna ka öösel, kui parlamendihoone ja sillad on südaööni valgustatud, suvel tunnikese kauemgi. Vähe varasemal ajal aga võiks jalutada Margiti saarel, kus mai algusest oktoobri lõpuni töötab muusikaline purskkaev.

Veel meeldivad Reedale kaks lähestikku asuvat koobastikku. "Kui Pál-völgyi-barlangis saab kõndida ringi kingakeste ja kostüümikesega, siis Mátyás-hegyi-barlangistuleb selga tõmmata kombinesoon, et grupijuhiga ringi roomata." Samuti võiks külastada Buda kindluse mäe sees olevat koopahaiglat, mis algselt ehitati pommivarjendiks nomenklatuurile ja kus praegu asub Sziklakórházi muuseum.

Kerdi-Liis käiks kindlasti ära ooperimajas. "Juba hoone on omaette elamus ja viie-kuue euroga saab 4. rõdule pileti kätte." Samuti sõidaks rongiga Buda mägedesse, kust avaneb ilus vaade linnale ja päeva lõpetaks kontserdiga mõnes vanasse tehasehoonesse ehitatud kõrtsis. Enim leidub neid 7. linnaosas.

"Kohvikutes ja džässiklubides toimub palju tasuta kontserte. Rääkimata nn räämakõrtsidest, sealgi kõlab muusika ja saab tutvuda kohalikega," ei pea Reeda sõnul sentigi kulutama, et Budapestis muusikaelamust saada. Sageli esinevad mustlasmuusikud ka restoranides, aga seal on turistegi rohkem.

Kindlasti tasub jalutada Budas, seal valitseb teistsugune meeleolu kui Pestis (Budapest on sündinud kolme linna – Buda, Pesti ja Óbuda ehk vana Buda liitmisel – toim).

"Budas on palju villasid ja vanu alleesid, hästi ilus on roomaaegne Óbuda keskus oma Aquincumi muuseumiga," räägib Reet ja tuletab meelde, et raamatu "Pál-tänava poisid" tegevus käis põhiliselt Pesti poolele jäävates 8. ja 9. linnaosas.

Selleks, et Budapestis just enda jaoks parimad paigad üles leida, soovitab ta endale mõni ungarlasest sõber leida või siis "Like a local" lehekülge vaadata. Samuti tõmmata endale aadressilt htpp://pocketguideapp.com/en/city/map Budapesti mobiilirakendus, klassikalised turistikohad on sealgi kirjas.

Kui teil aga kohver veel pakitud pole ja järgmise sügiseni oodata ei malda, siis äkki tähistada Budapestis hoopis sõbrapäeva? Eelmisel aastal soovitas Forex Bank kõhnema rahakotiga romantikanäljastel valida nädalalõpureisiks

Pariisi ja Rooma asemel just Budapesti, pidades silmas kulutusi ööbimisele, kolmekäigulisele õhtusöögile, šampanjale, cappuccino’dele ja kinopiletitele.

Sõida päevaks linnast välja

Szentendre oma butiikide, väikeste kohvikute ja martsipanimuuseumiga on tõeline nukulinn, kus elab palju kunstnikke ja muid loomeinimesi. Sõit sinna nii laeva kui ka linnalähironiga kestab tunnikese.

Szentendrest kümmekond minutit bussiga edasi sõites jõuab vabaõhumuuseumi, kus ei puudu ka Eesti külakiik. Kiik ehitati paar aastat tagasi Balti ja Skandinaavia jaanipäeva tähistamiseks.

Visegrádi mäestikus asub sama nimega linnake, kus vanasti oli ka kuninga residents. Praegu asuvad kindluses ja lossis muuseumid. Kohale saab nii bussi kui ka laevaga ja sõit kestab tunnikese.