Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho palub enne esmaspäevast kohtumist Ragnar Klavani koduklubi Liverpooliga oma ja vastasvõistkonna fännidelt austusväärset kohtumist.

Euroopa Jalgpalliliit (UEFA) määras pärast eelmise hooaja Euroopa liiga omavahelist kohtumist mõlemale meeskonnale rahatrahvid inetu käitumise eest. ManU fännid karjusid halvustavalt Hillsborough katastroofist ja blokeerisid Old Traffordil külla sõitnud meeskonna fännide liikumist treppidel.

Liverpooli fännid omakorda vastasid halvustavate karjetega Müncheni lennuõnnetuse kohta ning tekitasid nii võimsa pürotehnika šõu, et mängu algus lükati edasi ja klubi pidi poolehoidjate tekitatud kahju kinni maksma. Samuti nähti Old Traffordil vastasfänne kaklemas ning istmeid viskamas.

"Ma oleks väga kurb, kui nii suurel vutimängul oleks negatiivne külg," rääkis Mourinho. "Jalgpallis juhtub jalgpalli tragöödiad, mille üle tohib nalja visata. Samas on ka inimtragöödiaid, mis on kordades tõsisemad. Neid ei tohi jalgpalliväljakul üldse kasutada."

Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp aga ütles, et mäng on täiesti tavaline, kuid lisas: "See on võimalus tekitada ilusaid jutte sellest, mis toimub väljakul, mitte selle ümber."