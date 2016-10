Sul pole aimugi, mida selga panna? Lase tähtedel otsustada, sest täpselt niimoodi nagu nad annavad nõu armuasjade puhul, saab neid usaldada ka rõivaküsimuses.

Kas tunned end oma riietes halvasti või tekitab trendimöll sinus segadust? Ühel või teisel juhul tasub abi otsida tähtedest, sest just seal on kirjas, mida ühe või teise tähtkuju esindaja endale selga panema peaks, et riided talle täielikku rõõmu valmistaksid.

Jäär (21. märts – 19. aprill)

Sul on kaasasündinud enesekindlus, mis lubab sul kanda asju, mis teiste silmis on ehk liiga pöörased või liiga suure kiiksuga. Seetõttu armastad sa kõige rohkem just veidi ebanormaalseid moetrende, mis paneb tänaval nii mõnegi pea pöörduma. Sa tead, et tegelikult on sul endalgi aastaid hiljem imelik vaadata, mida sa kandsid, kuid sellegipoolest oled oma julguse üle uhke.