Kummikutel ja kummikutel on vahe. Ühed on kummikud, mis tõmmatakse jalga põllule minnes ja teised on Hunteri kummikud. Just viimased on need, mis moemaiad sügise saabudes kogu maailmas jalga tõmbavad.

Hunteri kummikud on ühed maailma kuulsamad ja kuigi peened disainimajad on viimasel ajal hakanud samuti luksuskummikuid tootma, siis Hunterite vastu ei saa mitte miski.

Hunterite lugu algab juba 1856. aastal, kui Ameerika ettevõtja Henrly Lee Norris maandus Šotimaal ja rajas North British Rubber Company, mis hiljem sai tuntuks kui Hunter. Ettevõte tootis vastupidavast kummist saapaid ja muid esemeid.

Kui esialgu töötas ettevõttes kõigest neli inimest, siis 1870ndate keskpaigaks oli töötajate arv kasvanud 600 inimeseni.