Lugesin huviga, kuid president Ilvesel õnnestus riigi rahadega ehitada endale uhke talu. Täna siis teame, et ta peab kogu EAS-ilt saadud 170 000 eurost tagasi maksma vaid 19 000 eurot.

Ma ise kavatsesin pool aastat tagasi asutada ettevõtte, mis tegeleb telesaadete tootmisega. Üks projekt, mida ma soovisin selle firma alt teha, oli minu autorisaade "Kuuuurija". Kuna kaamerate ja tehnika rent on väga kallis ning sõltub suuresti ka sellest, millal on tehnika üldse vaba, uurisin ka võimalust saada EAS-ist tehnika ostmisel starditoetust. Nimelt on EAS-il selline meede, et alustavatele ettevõtetele on võimalus anda 15 000 eurot, millest peab olema omafinantseeringut 20 protsenti ehk 3000 eurot.

See on ju päris suur abi, mõtlesin, ettevõtte alustamisel tühjast kohast. Saaksin osta omaenda kaamerad, tehnika jne., mis on alguses üüratult suur väljaminek. Siis uurisin, mis need tingimused täpselt on sellise abiraha saamise puhul, ja üllatusena sain teada faktid, mis ka minule said kahjuks takistuseks.