Norra murdmaasuusataja Marit Björgen andis Norra meediale mõista, et pärast kaasmaalase Therese Johaugi dopinguga vahele jäämist on ta mõelnud karjääri lõpetamisele.

"See on täiesti uskumatu. See on tõesti väga raske," sõnas Björgen Norra ringhäälingule NRK. 36-aastase suusataja sõnul võib sportlane dopingut võtta ka siis, kui arst teeb väikese vea. Tema arvates on selliseid eksimusi väga raske vältida.

"Mul pole mingit garantiid, aga ma tean mille eest Therese Johaug seisab, mis on ta väärtused ja milline on tema suhtumine. Kui juba tema satub sellisesse olukordasiis ei mina ega kellelgi teisel pole kindlustunnet," rääkis Björgen.

Suusataja ka väitis, et kuna see võib kõigiga juhtuda, on ta mõelnud ka karjääri lõpetamisele. "Enam hullemasse situatsiooni (nagu Johaug - toim) pole võimalik sattuda. Kui ma näen, et see juhtus ühe mu parima sõbrannaga, siis mõtlen, kas on mõtet sarnasse olukorda sattuda. Võib olla peaksin tegema midagi muud. Ma ilmselt hakkan talvel suusatama, aga ma olen hakanud mõtlema, kas see kõik on võistlemist enam väärt."