Reedel tähistati Kiievis pidulikult Ukraina kaitsja päeva.

President Petro Porošenko ütles, et Ukraina kaitsmisel Venemaa rünnakute eest on Donbassi sõjalises operatsioonis hukkunud 2533 sõjaväelast ja ta palus neid mälestada minutilise leinaseisakuga. Riigipea lisas, et sõjas on käinud 280 000 ukrainlast.

Neist 266 000 on osalenud ka lahingutes. Üle 10 000 sõjaväelase on autasustatud aumärkidega, 33 on kuulutatud Ukraina kangelaseks.

Porošenko sõnul püsib sõjaline oht idast veel kaua ja riigikaitseks tuleb eraldada aastas vähemalt 5% sisemajanduse kogutoodangust.