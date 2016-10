Igaüks teab, mis juhtub, kui minna toidupoodi tühja kõhuga. Selle asemel, et osta tervislikku toitu – piima, juurvilju ja täisteratooteid, näeb näljase inimese ostukorv välja nagu lapse unistuste toidulaud. Krõpsud ja limonaad on aga just need, mida sa tahaksid oma kaalu nimel vältida.

Ilmneb, et selle vältimiseks on trikk lihtne – rämpstoidu ostmisest päästab sind see, kui sa sööd enne poodi minemist kasvõi ühe puuvilja, vahendab portaal Style Caster.

Nii leidsid Cornelli Ülikooli teadlased, kelle katses ostsid enne poodi minekut ühe õuna söönud inimesed 28% rohkem tervislikku toitu. Ja vastupidi - need, kes enne poodi minekut sõid midagi magusat, nemad tegid ebatervislikumaid valikuid. Kumb valik toetab kaalu langetamist, ei vaja vist selgitamist.

Uuringu autorid tõestasid seega fakti, mida me põhimõtteliselt teadsime juba varem: tühja kõhuga ei tohi poodi minna. Kui sööd enne poodiminekut kasvõi ühe tervisliku vahepala, suunad oma alateadvuse samas suunas jätkama.

Uuringu autorid soovitasid ka toidupoodidel inimeste tervise nimel pakkuda neile poodi sisenemisel maitsta puu- ja köögivilju.