Inglismaa jalgpalli kõrgliiga avaldas jõulupühadeaegse mängude ajakava ning see ei tõota midagi head Ragnar Klavani koduklubile Liverpoolile.

Nimelt peavad Jürgen Kloppi juhendatavad jooksma 46 tunni jooksul platsile kahes Premier League'i mängus. 31. detsembril algab Anfieldil kohtumine Manchester City vastu kohaliku aja järgi kell 17.30 ning 2. jaanuaril kell 15 joostakse juba platsile võõral väljakul Sunderlandis.

Kui Liverpooli peatreeneri käest küsiti, kas ta on rõõmus septembrikuu parima peatreeneri autasu eest, vastas Klopp: "Nüüd ma nägin mängude aegu ja pole enam väga õnnelik. Meil on vähem kui 48 tundi Manchester City ja Sunderlandi kohtumiste vahel. Kaks ööpäeva on huvitav idee, aga sellest vähemat ma ei suuda uskuda. Ma õpin üha rohkem selle liiga kohta ning võib olla pean kelleltki küsima, kas saaks Sunderlandiga kohtuda mõnel teisel ajal."