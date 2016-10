Tähelepanelikud pensionärid on märganud, et kui sotsiaalministeerium üksi elava pensionäri toetuse eelnõust juunis esimest korda rääkis, anti teada, et järgmisel aastal saavad 115 eurot pensionärid, kelle netopension jääb alla 402 euro kuus, nüüd on selleks piiriks aga märgitud 470 eurot. Miks on toetuse saamise piir tõusnud?

Vastab sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustusosakonna peaspetsialisti Liidia Soontak: „Eelnõu esimeses variandis tugineti asjaolule, et üksi elava pensionäri toetust määratakse, kui pensioni suurus on alla kahekordset elatusmiinimumi (402 eurot). Pensione indekseeritakse iga aasta 1.aprillist ja pensionid suurenevad kiiremini kui elatusmiinimum. Seetõttu otsustas valitsus siduda toetuse maksmine 1,2 kordse keskmise pensioniga (470 eurot).“