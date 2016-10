Esmaspäeva hommikul perearstile helistades ei rõõmustaks meist keegi, kui selgub, et arstile pääseb alles järgmise nädala reedel. Ent nii võib tulevikus juhtuda, kui sotsiaalministeeriumilt saab heakskiidu perearstide ettepanek pikendada krooniliste haigustega patsientide vastuvõtuaegu seniselt viielt tööpäevalt kümnele.

Perearste võib mõista – kui rahvastik vananeb ja krooniliste haigete arv aina kasvab, on ka järjekordade teatud piirini pikenemine paratamatu. Perearstide ülekoormusest võib tunnistust anda pea igaüks, kes viirushaiguste puhangu aegu arstile helistada püüdnud. Ägeda haiguse korral peab perearstile ka edaspidi pääsema samal päeval, kuid täna ummistavad erakorralise meditsiini osakonna ootesaale gripisümptomite all kannatajad, kes perearsti vastuvõtule nii ruttu ei saa.

Tervishoiusüsteemi tuleb vaadata tervikuna – kui teenus ühes otsas lonkab või väheneb, suureneb koormus kuskil mujal, sest patsient läheb sinna, kus abi kiirem. Tasuline arst päästab hädast välja küll paljusid, kuid tema juurde minemist ei saa mitte kõik endale lubada. Samamoodi tingivad liigpikad järjekorrad eriarstide juurde, et haiguse ägenedes pöördub patsient abi saamiseks tihedamini perearsti või isegi kiirabi poole. Nii on mõistlik, et perearsti koormust kergendaksid senisest enam pereõed – miks ei võiks pereõed näiteks töövõimetuslehti avada?

Ent arstiabi kättesaadavust ja selle kiirust ei saa ega tohi kärpida lõputult – kui haigeid on varasemast rohkem, siis selleks, et patsient pääseks õige arstini ja seda mõistliku aja jooksul, vajab tervishoiusüsteem rohkem raha. Meditsiini jätkusuutliku rahastuse teema on juba piisavalt kaua valitsuskabineti järjekorras oodanud.