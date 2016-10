Kontakt (ETV, kl 21:30) alustab uue hooajaga. Sel korral tutvustatakse näitlejaid NUKU teatrist. NUKU teatri 65. hooajal astuvad kaheksal korral vaatajate ette nukunäitlejad oma näo, hääle ja mõtetega, et jutustada sellest, mis neid puudutab. Saated jõuavad vaatajateni NUKU uhiuuest Ferdinandi saalist. Esimese saate külalised on Anti Kobin ja Taavi Tõnisson, kes edaspidi täidavad ka saatejuhi rolli.

Laupäev

Jalgpallifännid, rõõmustage! Jalgpalli Premium liiga mängus (ETV, kl 15:50) kohtuvad JK Narva Trans ja Tallina FC Floora. Ülekannet kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Jan Harend, stuudios analüüsib mängu Aet Süvari.

Laupäevad on TV3es lastele pühendatud. Seekordne multifilm on “Varjatud kuningriik” (TV3, kl 19:30), see on lennukas ja naljakas animaseiklus, mis viib vaataja peidetud maailma, millesarnast keegi pole varem näinud. “Jääaja“ ja “Rio“ loojate film jutustab loo ammusest võitlusest, milles on vastamisi headuse jõud, kes kaitsevad loodust ja hoolitsevad meid ümbritseva keskkonna tervise eest, ning kurjuse väed, kes püüavad seda kõike hävitada. Kui teismeline tüdruk leiab end korraga sellest varjatud kuningriigist, peab ta ühinema naljakate ja kangelaslike tegelaskujudega, et päästa nende maailm… ja seda tehes ka meie oma.

Türgisarjade sõpru rõõmustab jälle “Sajandi valitsejanna” (Kanal 2, kl 21:35). Seekordses episoodis: Fahriye Sultani ja Mehmed Giray armuafäär shokeerib kõiki ning Ahmed annab käsu mehe tapmiseks. Reyhan Aga saab teada, et Anastasija mäletab kõike. Iskender nõustub aidata Anastasijal põgeneda ning too peab valima oma vabaduse või armastuse vahel.

Õhtul saab näha muidugi ka mõnusaid filme. “Juhuslik abikaasa” (Kanal 2, kl 23:30) on romantiline komöödia Emmast (Uma Thurman), kes jagab raadio-eetris nõuandeid paarisuhete asjus. Üks tema saadet kuulav naine võtabki nõuandeid kuulda ja otsustab oma peigmehe Patricku maha jätta. Nördinud Patrick otsustab Emmale aga kätte maksta. Emma ise on õnnelikus suhtes Richardiga (Colin Firth), kuid Patricku vemp vallandab totaalse romantika-kaose…Peaosas Colin Firth ja Uma Thurman

"Grace: Monaco vürtsinna" (TV3, kl 22:35) on film ameeriklannast Grace Kellyst, kes on suur filmitäht, kui ta 1956. aastal Rainieriga abiellub. Kuid kuue aasta pärast abielukriisis olles pakub Alfred Hitchcock talle Hollywoodi filmis ”Marnie” nimitegelase rolli. Järsku ähvardab Prantsusmaa Monacot okupeerida. Grace´ile on antud valik: ta peab otsustama, kas valida filmiroll või jääda Monaco vürstinnaks. Peaosas Nicole Kidman.

Pühapäev

ETV2s on tõeline retrofilmide päev, sest näha saab filme “Don Juan Tallinnas” (kl 20:05), “Varastati Vana Toomas” (kl 22:10), “Katused ja korstnad” (kl 23:20).