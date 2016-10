See ongi põhjus, miks peaksid oma kallimalt, kel eelmine suhe purunenud - küsima need küsimused!

Pole saladus, et inimesed lahutavad ja suhted purunevad. Kuigi lahutuste sagedus on ekspertide sõnul langenud, siis on väga suur võimalus, et ka sinu suhe võib joosta karile.

Mees, kes seda teemat totaalselt väldib - ta on veel emotsionaalselt seotud või on mingid teemad, mis pole eelmises suhtes lahendust leidnud. See on kindel hoiatus ja uus suhe ei jää sellest puutumata.

Kas ta tahab uuesti abielluda?

Võib ju eeldada, et kui mees on korra juba abielus olnud ja lahutanud, siis ei soovi ta end ametlikult enam siduda. Asi ei pruugi aga sugugi nii olla. Oluline on seda teada, et uues suhtes oleksid teil samad vaated ja ootused.

Kas ta usub, et suudab veeta oma elu kellegagi koos?

Hoolimata sellest, kas ta tahab abielluda - oluline on teada mehe mõtteviisi, kas ta usub, et kaks inimest võiksid ühiselt elu veeta. Mõni mees eelistab mitmeid suhteid, kuid sina naisena ei pruugi asja sugugi nii näha...

Kas mees tahtis lahutust?

urimus näitas, et 70 protsenti lahutustest on naiste initsiatiivil. Kui isegi mees lahutust ei algatanud, siis on oluline teada, kas mees tahtis lahutada või mitte.

See on ka märk sellest, kas ta on oma eelmisest naisest üle.

Mida sa oma eksist arvad?