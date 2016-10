Jäär Neil päevil on sinus palju mässumeelsust, mis ei lase sul teiste seisukohtadega nõus olla. Kui keegi teeb sulle mõne ettepaneku, siis sa pole lihtsalt eitamise pärast sellega nõus. 18.08 – Kuu Jääras

Sõnn Päeva esimeses pooles on head võimalused liituda mõne grupiga. Sinu ja teiste vahel on palju positiivset energiat. Päev tervikuna võib aga kujuneda üsna rahutuks ja ettearvamatuks.

Kaksikud Sul on nüüd rohkem õnne, sest oskad kiiresti reageerida. Suudad vajadusel läbi viia vajalikud muutused ja heastada oma vead. Oled paindlik ja läbilöögivõimeline. Samas hoidu kiirustamisest!