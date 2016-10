"Kui loosiratas mulle Kihnu Virve andis, oli tunne segane. Ma muretsesin, kas sellega ikka hakkama saan," ütleb muusik Joosep Järvesaar, et Virve näol oli tegu paraja pähkliga, mida pureda. Joosep alustas kehastumist sellest, et vaatas Virve intervjuusid, et omale selgeks teha, milline naine on. "Andrus Vaarikuga arutasime ka, et ma ei hakkaks hädist vanamutti tegema, vaid paneks täiega ja püüaks tema häält matkida. Virve pole hädine tädi, ta ikka rokib täiega."

Joosep tunnistab, et moondumine oli natuke raske, kuid ei midagi ületamatut. “Virvel on kõrge hääl. Minul endal on tegelikult väga madal ja sügav, selline bassihääl.” Järvesaar sõnab, et üks naaber on juba paar korda lausa ta uksele koputamas käinud ja öelnud, et noormees võiks tiba vaiksemalt võtta. “Mul on kodus stuudiotehnika olemas ja salvestan ennast, siis saan kohe kuulda, kuidas jääb ja otsustada, kuidas edasi minna.”

(Jörgen Norkroos)

Näosaate pakkumise võttis Joosep vastu kohe, kui see tuli. “Mu sõbrad tahtsid juba väga ammu, et ma saatesse läheks ja ütlesid, et siis vaataksid nemad ka seda. Ma tegingi seda oma sõprade pärast,” üllatab ta. “Ja muidugi ka seetõttu, et see on väga äge formaat. Tegu pole mingi tõsielusarjaga, kus on konkurents, vaid siin on heategevus ja puhas lõbu. Kunagi viiekümneaastasena on kindlasti põnev vaadata, mis pulli sai tehtud.”

Kohtunikele Joosepi Kihnu Virve meeldis. “See oli priima, suurepärane. Mulle meeldis kõige rohkem, et see oli väga siiralt tehtud. Värvi oli pandud parajalt, oli humoorikas,” kiitis Peeter Oja. Olav Osolin sõnas, et kui Joosep samamoodi jätkab, ei ole välistatud, et kunagi saab olema praam, mis kannab tema nime. “Tore oli vaadata, hingest tuli. Kohati oli natuke liiga hästi lauldud ja rütmis püsitud, aga üldmulje oli väga tore,” kiitis Tanja. Ka Evelinile meeldis, et Joosep ei hakanud Virve puhul üle panema. “See oli väga soe ja armas. Minu jaoks külas su hääl natuke liiga noorelt, aga see on arusaadav.”