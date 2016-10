Puhkusel olles on minuni jõudnud küsimused, millele nüüd korraga vastan. Aastal 2005 taotles Ermamaa OÜ EASilt toetust, et teha Ärma tallu külalistemaja. Siis olin mina Euroopa Parlamendi saadik, Ermamaa OÜ oli minu tollase abikaasa oma.

Toonane EASi nõue oli, et äriühing toimiks edasi ja nõnda jõudsime lahenduseni, et mina maksan Ermamaale üüri Ärma kasutamise eest. Kogu minu ametiaja jooksul aset leidnud rohkearvuliste välis- ja sisekülastuste eest ei võtnud Ermamaa OÜ sentigi. EAS otsustas, et kui ametiaeg on läbi, siis tullakse küsimuse juurde tagasi.

Nagu ma alles sel nädalal teada sain, otsustas EAS juba 2012. aastal, et kui Ärma külalistemajana tegutsemist ei jätka, siis tuleb Ermamaal tagasi maksta summa, mis nüüd teada. Aastal 2015, pärast lahutust sain mina Ermamaa omanikuks.

Minul puuduvad oskused ja kogemused turismiettevõtlusega tegelemiseks. Seda ütlesin ka EASile, mispeale esitati mulle tagasimaksenõue, mille ma tasusin.