“Kõige raskem oligi see, et sa ei tee nipsu nii, nagu mees teeb, vaid tuleb natuke pehmemalt teha. Sellised väikesed asjad. Villiko seisis mu ees ja ütles: “Nii, võlu nüüd!”, siis sa üritad võluda ja midagi ei tule välja,” naerab Kalle, kuid lisab, et grimm andis ikka omajagu asja õnnestumisele juurde. “Häälega tegime Maikeniga ikka omajagu proovi ja see oli ehk lihtsam. Erinevad nüansid, mis tuleb selgeks saada, on raskemad.” Kalle tunnistab, et Modern Talkingu kehastamine oli pisut hirmutav, sest Thomas Anders laulab kogu aeg väga kõrgelt. “See on falseti ja kõrihääle piiri peal ja pole minu jaoks kõige lihtsam, sest ma olen ikka bariton.” Kalle tunnistab, et tal oli ärevus sees. “Ma ei teadnud, et minust nii ilus tädi saab,” naerab ta.

Modern Talkingu lugu “You’re My Heart…” tõi talle võidu. Eelmises saates astus ta aga Heino Seljamaa kingadesse ja jäi viimaseks. “Loosiratas ja kohtunikud on armutud, kunagi ei tea, mis tuleb. Siin on nii äge seltskond ja kõik on kohutavalt andekad – kõik numbrid võiksid esimesed olla. See, et täna olin mina esimene, on juhuste kokkulangevus,” arvab ta ise.

Kohtunikud: see oli perfektne number

Kohtunikel jätkus Kalle esituse kohta vaid kiidusõnu. “Mul on väga kahju, et ma ei näinud suurt plaani, küljelt vaadates lähevad paljud nüansid kaduma. See kõik nägi välja nii, et sa vaatad peeglisse ja võrgutad iseennast, sest kes võiks sinust ilusam olla. Ma tean, kuidas sa tegelikult kõlad ja milline su oma hääl on, see oli ikka üks ühele. Mulle väga meeldis,” kommenteeris külaliskohtunik Evelin Võigemast.

(Jörgen Norkroos)

Teine külaliskohtunik Peeter Oja tõdes, et tegu oli tõesti hea sooritusega. “Ma olen isegi sama tüüpi järele teinud (koos Andrus Vaarikuga telesaatesarjas “Kitsas king” – K.T), aga Kalle puhul on üks pluss juures – ta laulis otse, meie maigutasime suud. Ta tegi seda suurepäraselt – nii vokaalselt kui näitlejameisterlikkuse poolest.” Olav Osolin kommenteeris, et Kalle tegi etteaste just nii, nagu see originaalis välja nägi. “Nii totakas, nagu see oli. Rahvas armastas seda ja hakkab sind ka armastama.” Tanja sõnas, et tegu oli perfektse numbriga. “Kõik oli väga hea, kuulata oli mõnus, vaadata superlõbus ja kõik nüansid olid olemas.”

Kallega koos oli laval muidu kohtunikelaua taga istuv Andrus Vaarik, kes kehastas Modern Talkingu teist poolt Dieter Bohlenit. “Ma ei lubanud talle midagi, küsisin ja lihtsalt tuli,” ütleb Kalle, et suurt ärarääkimist ei olnud. “Väga vinge oli, see on suur au. Ma olen Andrusega aastate eest muusikalides laval olnud ja see on alati suurepärane tunne – ma tean, mismoodi ta toetab,” ütleb Kalle. Andrus ütleb, et nalja peab saama ja just seepärast ta Kalle kutse vastu võttiski. “On ju erakordselt koomiline, kui 58aastane inimene püüab popstaar olla.”

Andrus Vaarik: tegime koos ühe proovi

Mees tunnistab, et ta ikka kaks sekundit mõtles ka ettepanekule. “Aga ma olen juba nii vana, et ei häbene enam midagi. Ma ei pea erilisi maske kandma või püüdma olla sotsiaalselt tähendusrikas sellisena, kes ma tegelikult pole. Minu eas ei pea enam valetama ega inimestele väga meeldima,” muigab ta. Vaarik ütleb, et temal midagi selgeks õppida ei olnud. “Ühe proovi tegime koos. Kalle on selle hääle imeliselt kätte saanud, mina ainult markeerin seal kõrval. See pole tõsine töö, sest ma ei pea selle mehe mõttemaailmaga lähemalt ja pikemalt tutvuma, et seda rolli teha. Minu vastutus on olla statist, tõelise tola rollis.”

Läks aga Andrusel ehk hammas verele ja tahaks isegi kohtunikelaua tagant ära tulla ja osaliste ridadesse end sokutada? “Ma pole kunagi parodisti ametile mõelnud, sest mul on kõnedefekt, põrisev r. Ma olen aru saanud, et mul pole lootustki kedagi ära petta – ma reedan ennast kohe tänu sellele, mida minust välja ei suudetud juurida.” Andrus paljastab, et tal on põrinast lahti saamiseks isegi alt keelekida lahti lõigatud, kuid tolku polnud sellest miski. “Minu kohta kõlab klassikaline lause – kes oskab, see teeb, kes ei oska, see õpetab, hindab ja arvustab,” lõkerdab ta.