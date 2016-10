Kui varem võis restorani minekut võrrelda ooperis käiguga, siis nüüd on see pigem nagu kinoskäik, arvas hiljuti üks Ameerika toidukriitik.

Kui Tallinn pole siiani uut ooperimaja saanud, siis neid kohti, kus toidust saadud elamus ei jää teatrist saadule kriipsugi alla, on õnneks viimastel aastatel lisandunud vähemalt kümmekond. Mis eriti tore – selleks, et maitsetesümfoonia keelel kõlama hakkaks, ei tule tingimata Tallinna sõita.

Eriti hästi läheb siis, kui teater ja toit ühendada õnnestub. Edukalt tegi seda kaks aastat tagasi Gurmeeteater, aga paraku eelmisel aastal oli latt juba langenud. See-eest restoran Merineitsi ühendab oma kolmekäigulise kõhutäie kabareekavaga juba kümnendat aastat. Pimeõhtusöögil aga muutud kahvliga taldrikut mööda palakesi taga ajades ise justkui tegelaseks laval, lisaks teravdab nägemismeele puudumine lõhna- ja maitsemeelt. Toitva teatri rubriiki võiks paigutada ka juba kaheksa suve Tallinna taevas rippunud Dinner in the Sky.

Mulle tundub, et Eestiski liigub restoraniskäik üha enam kinokülastuse poole. Äsja lõppes teine Pärnu kohvikute nädal, 1. novembril stardib Tallinna restoranide nädal. Kui muidu Eesti keskmise palga juures väga restorani ei kipu, siis need nädalad on hea võimalus ooperielamusest odavamalt – kohati kinopiletistki soodsamalt – osa saada Eesti parimate kokkade loomingust.

Aplaus köögidirigentidele!