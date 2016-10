Indiana Ülikooli teadlased on avastanud, et kondoomid tagavad kvaliteetse seksuaalse rahulduse. See võib osutuda tõeliselt ootamatuks uudiseks neile, kes usuvad iganenud müüte kondoomidest. Näiteks on varasemalt väidetud, et kondoomid vähendavad tundlikkust. See võis tõele vastata aastaid tagasi, kuid täna kauplustes müüdavad kondoomid on sedavõrd õhukesed, et neid ei ole isegi tunda. Seega ei ole mingit põhjust kaitsevahenditest loobumiseks, otse vastupidi – on palju põhjuseid, miks kindlasti kondoomi kasutada.

Kvaliteetne rahuldus nõuab mitmeid tingimusi. Üheks selliseks on turvatunne ja kindlus, mis on küll enamasti esmatähtsad naiste jaoks, kuid kindlasti olulised ka meestele. Kui mõlemad partnerid tunnevad end kaitstuna teades, et hoiduvad võimalikust rasestumisest ning sugulisel teel levivatest haigustest, siis on lihtsam ka lõõgastuda ning end võimalikult hästi tunda. Lõõgastus ja täielik usaldus on olulised kahe inimesele vahel rahuldustunde tekitamiseks. Seega kaovad kondoomi kasutades psühholoogiline stress ning oleme võimelised tundma võrratut vastastikust naudingut.

Eelpool mainitud Indiana Ülikooli uuringutes osales 1645 inimest vanuses 18-59 aastat. Küsitluses selgus, et 28% meestest ja 22% naistest ei tundnud kondoomi mõju seksuaalsele erutusele. Mõned vastanutest mainisid, et kondoom ärritas mõnda tundlikku punkti nii, et tekkis veelgi rohkem mõnu ja mõnel korral pikendas kondoom erektsiooni kestust. Kõige olulisem oli fakt, et naised tunnistasid, et kondoomiga seks on turvalisem ja enam naudingut tekitav. Kaitsevahendite kasutamine võimaldab naistel maksimaalselt lõõgastuda ja nautida kaaslase lähedust. Mainitud uuring on tõend, et kondoomid mitte ainult ei takista suurepärast vahekorda, vaid lausa tagavad selle.

Teaduslikud uuringud ja tähelepanu pööramine kondoomide vajalikkusele, on suurepärane vahend juurdunud müütide ümber lükkamiseks. Näiteks püüab Kaup24 ettevaatusabinõude osakond harida kliente tutvustades kondoomide ja teiste kaitsevahendite kasulikkust. Nende sõnul on oluline rääkida teiste hulgas müütidest, mis väidavad, et kondoomile tuleb enne kasutamist määrida vaseliini. See on nimelt väga moonutatud ja ohtlik tõde. Vaseliin on n-ö agressiivne aine, mis kahjustab kondoomi tekitades sellesse mikropraod, mistõttu ei pruugi kondoom rasedust ega haigusi eemal hoida. Tänasel päeval on kondoomid juba vajalike ainetega määritud või on võimalik kasutada selleks ettenähtud vahendeid, kuid kindlasti mitte vaseliini. Lisaks tuleb rõhutada, et kondoom on ainus vahend, mis kaitseb meid suguhaiguste eest.

Tõsi, paljudel inimestel, sealhulgas noortel, võib olla piinlik kondoome apteegist või kauplustest osta. Seega tuleks meeles pidada, et kõige mugavam on kondoome tellida e-poodidest. Nii on konfidentsiaalsus tagatud ning jääb ära punastades ja häbi tundes müüjalt kondoomi palumine.