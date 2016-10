Rotveiler on vastupidi oma sõjakale mainele väga kuulekas, truu ja tasakaalukas töökaaslane. Ta võib olla nii öösel kui ka päeval sinu asendamatu valvekoer kontoris või hoopis julge ja kartmatu teenistus- ja politseikoer. Rotveiler on kange ja tugev koer, kes vajab ranget kasvatust ja võib selle puudumisel agressiivseks muutuda.

#4 Newfoundlandi koer (Newfoundland)

79,17 punkti

Populaarsus: 37. koht

Njuufa on äärmiselt tugev ja võimsate lihastega massiivne koer. Iseloomult on ta väga kannatlik, sõbralik ja salliv. Ta on õrnahingeline hiiglane, kes ei kõhkle oma perekonda kaitsmast. Seetõttu on njuufa suurepärane kaaslane hilistel kontoritundidel, kellega tunned end turvaliselt.

#3 Puudel (Poodle)

79,18 punkti

Populaarsus: 8. koht

Seltsi- ja näitusekoerana tuntud puudel väärib selles edetabelis kolmandat kohta tänu oma lojaalsusele, õpetatavusele ja kindlasti ka elegantsele välimusele. See pisike karvapall on väga sõbralik ja rõõmus, ajab vähe karvu ja on ka silmapaistev valvekoer.

#2 Kuldne retriiver (Golden Retriever)

79,18 punkti

Populaarsus: 3. koht

Suurbritannia päritolu retriiver on väga aktiivne, sõbraliku loomu ja suure töötahtega inimese lemmik, kes tahab alati olla kursis tema peres toimuvaga, kuid lepib kergesti ka uue peremehega. See annab talle aga eelise olla ideaalne juht pimedatele või hoopis taibukas pommi- või narkokoer. Tööle kaasa võtmisel tuleks kindlasti arvestada selle kullakarvalise lemmiku suure söögiisuga.

#1 Ungari lühikarvaline linnukoer ehk (Vizla)

81,25 punkti

Populaarsus: 32. koht