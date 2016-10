Korvpalli Euroliigas peetakse täna neli viimast 1. vooru mängu, neist keskses võtab Istanbuli Fenerbahce vastu Bambergi.

Tegelikult on keskset heitlust raske välja tuua, sest vastamisi lähevad ka Vitoria Baskonia Gasteiz - Istanbuli Anadolu Efes ja Kaasani Unics - Barcelona, kus võib samuti oodata põnevat heitlust.

Ent Fenerbahce näol on tegemist eelmise hooaja finalisti ja Bambergi näol üha jõulisemalt Vana Maailma tipppu trügiva Saksamaa meistriga. Just Euroliiga esimesed voorud peaksid näitama, kui tõsine on Bambergi soov jõuda juba sel hooajal väga kõrgele. Eeldused on olemas ja koduliigat on alustatud muljetavaldavalt võimsalt. Fenerbahce aga kuulub ka tänavu Euroliiga soosikute sekka. Mäng algab Eesti aja järgi kell 20.30.