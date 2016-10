Kõige parem uudis on see, et need 11 asja on arendatavad, vahendab Womens Health.

Vastupidiselt eeldatule - sa ei pea teadma kõiki populaarsemaid sekspoose ega tundma pornotööstust, et olla voodis hea. Vastupidi - sa pead vastama hoopis realistlikumatele faktoritele, et olla voodis hea. Kindlasti kirjeldab nii mõnigi neist sind juba praegu!

Oled uuenduslik

Me näeme diivani käetuge - sina näed suurepärast kohta, kus seksida. Me näeme rinnahoidjat - sina midagi, millega sidumismänge mängida.

Sa mõtled seksist palju

Seks on paljuski vaimne, mistõttu tuleks sagedamini oma peas sel mõttel keerelda lasta. Ega kõiki mõtteid pea ju avalikustama või ellu viima...

Sa suudad teise vajadused enda omadest kõrgemale seada

Kaastunne on elus väga vajalik asi, kuid voodis veelgi enam. Tahe voodis teist rahuldada - see näitab, et oled hea sekspartner.

Sa proovid (peaaegu) kõike - vähemasti korra oma elus

Voodis on raske hea olla, kui teed vaid seda, mida oskad. Sa ei pea nõustuma asjadega, mis sulle vastumeelsed on, aga millegi uue proovimises pole midagi halba ju ka.

Sa naudid aega iseendaga

Kuidas saad olla suurepärane partner teisele, kui ei tunne oma keha?!

Enesekindlus on kõige alus

Ilma selleta ei saagi seks olla hea! Hinda end ja oma keha!

Sa tead, millal muutuda häälekaks ja väheke pööraseks

Osata lasta enda vabaks - see aitab nautida sul ja sinu partneril.

Oled spontaane

Kui küsida mehelt, et mis on kõige pöörasem ja ägedam asi, mida naine voodis teha saab? Siis vastuseks on spontaane ja ootamatu käitumine.

Hea füüsiline vorm

Terve ja hea vorm tekitavad naises endas kirge, kuid lasevad tal seksi ka rohkem nautida.

Suudad enese üle naerda