Juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustas politsei väärteomenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb varavastast süütegu väheväärtusliku asja vastu. Uurimise käigus selgitas politsei, et varavastases süüteos on alust kahtlustada Luhamaa piiripunkti nelja piirivalvurit, nende seas Luhamaa piiripunkti juhti ning Luhamaa piirkontrolliteenistuse vanemat.

PPA sisekontrollibüroo politseinikud selgitasid, et Luhamaa piiripunktis konfiskeeritud, arestiplatsile paigutatud ning utiliseerimist ootavalt kahelt sõidukilt on ebaseaduslikult võetud kokku neli rehvi velgedega. Lisaks oli sõidukitest ära võetud teisi väheväärtuslikke esemeid nagu näiteks ohutuskomplekt ja ohukolmnurk.

Piirivalvebüroo juht Tamar Tamm nentis nördimusega, et selline varavastane süütegu seni häid töötulemusi näidanud staažikate piirivalvurite poolt on kogu meeskonnale jahmatav. "Väga kahetsusväärne on, et piirivalvurid hindasid varalise omakasu saamist olulisemaks, kui neile pandud vastutust igas olukorras olla õiglane ning tegutseda ausameelselt. Selline üleastumine riivab kõigi, eriti meie enda kolleegide eetilisi tõekspidamisi," ütles Tamm.

Tänaste menetlustoimingute vältel esitasid Luhamaa piiripunkti juht ning piirikontrolliteenistuse vanem PPA-le omal soovil lahkumisavalduse.