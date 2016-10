Õhtuleht alustab sellest sügisest koostööd Varjupaikade MTÜga, mille eesmärgiks on tutvustada varjupaigas kodu ootavaid loomi. Sel nädalal tutvustame teile armast 2-aastast kassipreilit nimega Rita.

Rita on armas musta värvi emane kass, kes on sõbralik ja ronib vahel isegi pai saamiseks sülle. Ta on harjunud ka teiste kassidega. Rita sobiks hästi ka korterisse, kuna ta oskab suurepäraselt puhtust hoida ja inimesele, kes soovib endale lähedust otsivat kassi.

Rita on vaktsineeritud, steriliseeritud ja saanud kiibi.