Inglismaa meistriliiga septembri parimaks treeneriks valiti Liverpoolis Ragnar Klavanit juhendav Jürgen Klopp.

Liverpool võitis septembris kõik mängud, alistades tiitlikaitsja Leicesteri, Chelsea ja Hulli. Meeskond lõi 11 väravat. "See on tore, kuid eelistan isiklikele auhindadele punkte," kommenteeris Klopp BBC vahendusel.

Your September @BarclaysFooty Manager of the Month is... Jurgen Klopp!



Congratulations to the @LFC boss pic.twitter.com/0VH4fKcXnd — Premier League (@premierleague) October 14, 2016

Liverpool asub praegu 4. kohal, kahe punkti kaugusel liidrist Manchester Cityst. "See on parem kui mitte konkurentsis olla. Septembris oli meil tõepoolest mõni esitus, mis polnud paha. Oleme õigel teel, kuid liigas on nii palju häid meeskondi, ees nii palju raskeid mänge ja väljakutseid, nii et peame nendeks valmis olema," rääkis 49-aastane juhendaja.

Mängijatest läks esimest korda kuu parima auhind asiaadile. Selle sai 24-aastane korealane Heung-min Son, kes lõi Tottenhami kasuks kolmes mängus neli väravat.