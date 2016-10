Reformierakondlane Remo Holsmer leiab, et Siim Kallas pole senini defineerinud, mis muutust ta erakonnas ootab, kuid mingist leeride vahelisest sõjast olevat asi kaugel.

"Reformierakonnas kindlasti sõda käima ei ole. Võtame hästi rahulikult, kuigi arvan, et see tänane Siim Kallase avaldus võimaliku uue erakonna loomise kohta ei olnud ehk kõige parem avang asjade omavahel läbirääkimiseks," ütles Holmser ERR-i uudisteportaalile.

Holsmer sõnul on fakt, et Reformierakonna taha Kallase presidendiks valimine ei jäänud ja see, miks hääli teistest erakondadest ei lisandunud, ei saa tingida avaldusi, et nüüd oleks vaja uut erakonda luua.