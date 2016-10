Reformierakonna auesimees Siim Kallas saatis partei peasekretär Reimo Nebokatile kirja, kus palub juhtkonnal koguneda, et arutada tekkinud lahkarvamusi ja tema suunas tehtud Kremli-meelsuse süüdistust.

On klassikaline demagoogiavõte – kui poliitik midagi ütleb, mis ei meeldi, siis sildistatatake ta kohe: kibestunud, solvunud, vihane, tige jne. See tähendab, põhjus on inimeses, mitte probleemides.