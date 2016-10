Uks on lahti ja tee vaba, miks sa siis ei lähe? Mõtle hoolikalt järele, mis ei lase sul tegeleda sellega, millega tahaksid? Võta kätte ja lahenda ära kõik need asjad, mis muret tekitavad, vähemalt võimaluse piires ja praegust olukorda arvesse võttes. Minevikku sa muuta ei saa, tulevikku ei ole mõtet karta ja iseendaga tuleb tööd teha.

Elu peaks kulgema rahulikus joones − kõik on omal kohal, tunned end hästi ja energiat on palju. Praegu loodud suhted toovad tulle edu ka kaugemas tulevikus, eriti kui soovid mõne aja pärast alustada firmat või vahetada töökohta. Kaotada ei ole midagi, kui väljendad oma soove selgesõnaliselt.

KAKSIKUD

Sinu rahaasjad pöörduvad paremuse poole, muu hulgas sujub ka kõik muu, mis ette võtad. Kui oled helde, saad vastu seda, mida välja annad. Tegu ei pruugi alati olla rahaga, kuid kannab endaga suurt väärtust, mis mõjutab sind ka hiljem. Õpi teistelt, jaga teadmisi teistega ja pea meeles, et alati on parem olla õiglane ja abivalmis kui ihne ja endassesulgunud.

VÄHK

Sinu mõtetes on selgust ja loogikat, ent kõik inimesed ei suuda praegu nii kiiresti reageerida, mistõttu võid neist n-ö üle sõita. Tagajärjed on küll lühikese mõjuga, kuid leidub neidki, kes küll andestavad, ent ei unusta. Seetõttu kaalu enne läbi kõik variandid, isegi kui sulle endale tundub kõik korras olevat. Võimalik, et pead seejuures muutma oma mõtteviisi või ootusi ja lootusi.

LÕVI

Oled energiat täis ja sinu ideed võtavad jumet, kui vaid võtad südame rindu ja liigutad nende nimel. Kasuta ära praegust ajahetke ning planeeri julgesti kõike, mida (lähi)tulevikus teha tahad, ükskõik kui utoopilised need sulle esiti ka ei tunduks. Kui otsid tööd, võivad sind ees oodata põnevad koolitused või mõni hea pakkumine.

NEITSI

Kes kannatab, see kaua elab. Või kes palju teeb, see palju jõuab. Vahel aga võtame enda kanda liiga palju, nii et kandmisest ei tule enam midagi välja ning pool aurust läheb kõigi tükikeste tervikuks surumisele, mitte elu nautimisele. Praegusel perioodil oleks parem võtta asju rahulikult. Sa ei pea kõike oskama, kõike jõudma, kõike suutma või kõike teadma, oled üksnes inimene.

KAALUD

Varasemast rohkem tasub pöörata tähelepanu loovusega seotud valdkondadele elus. Just nendes saadab edu, mis tuleb kasuks ka hilisemal perioodil. Ürita mitte kahelda oma võimekuses ning kui endas kahtlema lööd, külasta näiteks näitust, mõnd muusikaüritust või mine teatrisse.

SKORPION

Sinu isiklik arvamus võib küll kokku põrgata teiste arvamusega, kuid kõik see, mida "süsteem" sulle praegu pakub ja näidata üritab, tuleks kõrvale jätta − igaüks vastutab oma elu eest ikka ise. Kui oled minevikus kokku puutunud sarnase olukorraga, talita parem kogetu järgi ning ära hakka praegu uusi lähenemisi katsetama. Isegi kui need esiti õnnestuvad, võib sul hiljem tekkida kahtlusi ning oled ringiga tagasi alguses.

AMBUR

Seisad taas teelahkmel, mil on kaks võimalust: "ei" või "jah". Tunned, et tahaksid midagi väga teha, kuid ei pruugi veel päris hästi aru saada, mis see olla võiks või kuidas seda teostada. Kui nii juhtub, tuleb sul hetkeks peatuda, rahuneda ja vaadata, kas mitte ei peaks loobuma mõttest soovida kontrollida elu, olukordi või inimesi.

KALJUKITS

Proovile pannakse sinu jõuvarud, kuid pea meeles, et meil endal on võimalus muuta elu, kui vaid soovime ja tahame piisavalt selle nimel pingutada ehk kõike ei tasuks jätta saatuse hoolde. Kohtud tõenäoliselt palju uute inimestega, kes aitavad sul näha maailma uues valguses ning kes toovad ellu põnevust.

VEEVALAJA

Kui oleme ebakindlad mingis küsimuses või olukorras, tuletatakse nüüd meelde, et vahel on tegutsemine parem kui lihtsalt teadmine. See tähendab, et võime küll teada, kuidas mingis olukorras käituma peaks, kuid kui me pole sellega kokku puutunud või antud sammu astunud, ei tea me päris täpselt, kuidas käitumine või milliseks olukord tegelikult kujuneb. Tähelepanu tasub pöörata loogikale ja organiseerimisele ehk mida kindlameelsem oled, seda parem.

KALAD