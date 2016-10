Teadlased uurisid 143 meest, kel olid erineva tõsidusega erektsioonihäired. Leiti, et ligi pooltelt neist oli organismis D-vitamiini puudulikkus ja vaid ühel mehel viiest oli seda mikrotoitainet kehas optimaalsel tasemel.

Eesti vanarahva ütlusest "Sööge sibulat ja kala, siis teil tõuseb nagu tala" vähemalt pool vastab tõele. Itaalias tehtud uuringust selgub, et D-vitamiini – mida leidub palju just kalas – puudus organismis suurendab erektsioonihäirete riski. Uuringut vahendas Men's Health .

Uuringu autori Alessandra Barassi andmetel võib ebapiisav D-vitamiini kogus ergutada selliste vabade radikaalide nagu superoksiidioonid, tootmist. Need tegelased vähendavad lämmastikoksiidi kogust, see on aga molekul, mis aitab su veresoontel normaalselt toimida.