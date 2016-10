Peaminister Taavi Rõivas kohtus Kopenhaagenis Taani kuninganna ja kaitseministriga, kellega arutati kahe riigi julgeolekualast koostööd

"Julgeolekukeskkond on ärev ning Eesti ja Taani lähedane suhe olulisem kui kunagi varem, olgu see tugevdades NATO kollektiivkaitset või siis üheskoos panustades julgeoleku tagamisse NATO piiridest väljaspool," ütles peaminister Rõivas kohtumisel kuninganna Margrethe II-ga.

(Ave Tampere / Riigikantselei)

Peaminister tõdes, et pingelises julgeolekukeskkonnas on oluline, et kõik Euroopa riigid võtaksid julgeolekut sama tõsiselt nagu Taani ja Eesti, kelle jaoks on see alati olnud prioriteetne teema.

Lisaks kohtus Rõivas ka Taani kaitseministri Peter Christenseniga.

(Ave Tampere / Riigikantselei)